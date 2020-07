Giochi gratis PC: Killing Floor 2 e The Escapists 2 in regalo oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games si appresta a regalare nuovi giochi gratis PC, questa volta con una eccezione, ben tre giochi anzichè i classici due: Killing Floor 2, Lifeless Planet e The Escapists 2, disponibili per il download da oggi.

Dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora del 16 luglio sarà possibile scaricare gratis i tre giochi citati, una volta riscattati e aggiunti alla libreria questi resteranno vostri per sempre.

Killing Floor 2

In Killing Floor 2 i giocatori si calano nell'Europa continentale, invasa da orrendi cloni assetati di sangue chiamati Zed, creati dai malvagi componenti della Horzine Corporation. Modalità cooperativa a 6 giocatori e modalità VS ammazza-Zed a 12 giocatori.

Lifeless Planet

Durante la ricerca di forme di vita in un pianeta remoto, un astronauta scopre una città russa abbandonata. Sospetta che la sua missione sia un imbroglio finché una misteriosa giovane donna lo salva da uno strano fenomeno mortale... Lifeless Planet è un'avventura d'azione in terza persona con una trama fantascientifica old school e ambienti spettacolari nello spirito dei classici giochi d'azione.

The Escapists 2

Rischia il tutto per tutto per evadere dalle prigioni più toste del mondo. Esplora le prigioni più grandi mai viste! Rispetta le regole della prigione, presentati agli appelli, adempi alle mansioni e segui una rigida routine mentre progetti la tua fuga per la libertà!

Vi ricordiamo inoltre che Hue è gratis fino alle 17:00 di oggi pomeriggio, trascorso questo orario il gioco tornerà ad essere a pagamento.