Giochi gratis PC: Little Nightmares è in regalo su Steam fino al 30 maggio

Se aveste perso l'occasione di scaricare gratuitamente Little Nightmares a gennaio, sappiate che Bandai Namco Entertainment e Tarsier Studio stanno concedendo un'altra possibilità ai giocatori di aggiungere il titolo alla propria libreria Steam senza alcun tipo di spesa.

Little Nightmares è già da adesso disponibile per il download gratuito nella sua versione Steam, e lo rimarrà fino a domenica 30 maggio. Una volta riscattato il platform di Tarsier Studio sarà vostro per sempre senza alcun tipo di limitazione. Tuttavia, se vorrete accedere ai DLC e a tutti i contenuti aggiuntivi giunti post-lancio dovrete acquistare a parte i prodotti in questione.

Potete cliccare su questo link per scaricare Little Nightmares gratis su Steam.

Il peculiare titolo di Tarsier è riuscito a totalizzare 2 milioni di copie vendute, stando ai dati diffusi a maggio dello scorso anno. ALIKE Studios ha poi realizzato un prequel della serie, Very Little Nightmares, dedicato ai dispositivi iOS e Android.

In seguito, il franchise si è espanso ulteriormente con la pubblicazione di Little Nightmares 2, riuscito seguito che ha perfezionato l'impianto ludico basato sugli enigmi ed ha arricchito ulteriormente la composizione scenica e artistica con cui è riuscito ad ammaliare moltissimi giocatori. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Little Nightmares 2.