Giochi gratis su PC, Moose Around in regalo: un alce contro tutti

Accanto a numerose offerte e sconti attivi su Steam, la community di videogiocatori attiva su PC può ora approfittare di una ulteriore iniziativa promozionale.

Il team di sviluppo indipendente Yrgo ha infatti deciso di offrire in regalo la sua ultima creazione. Nello specifico, parliamo di Moose Around, una divertente produzione che ricalca le orme di titoli quali Goat Simulator. In questo caso, i giocatori si metteranno però alla guida di una furente alce, pronta a seminare il panico tra gli insediamenti umani.

La scelta del protagonista è sicuramente in linea con le origini del team, dato che Yrgo ha sede nella nordica Svezia. Realizzato in sole sei settimane, Moose Around è pronto per essere scaricato in maniera completamente gratuita. Una volta riscattato, il gioco resterà vostro per sempre. Per procedere con il download, è sufficiente dirigersi sulla pagina dedicata presente su itch.io:

Per scoprire maggiori dettagli su Moose Around, vi lasciamo in apertura a questa news undedicato. Direttamente in calce, potete invece dare uno sguardo ad un ricco videodi questo peculiare Indie svedese. Se siete curiosi di scoprire cosa può combinare un esemplare di alce inferocito in città, Moose Around è il vostro gioco.