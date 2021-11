Giochi Gratis PC: Need for Speed Hot Pursuit tra i regali Prime Gaming di dicembre

Con lauto anticipo sulla fine del mese, Prime Gaming ha svelato la line-up dei giochi gratis riservati a tutti gli iscritti al servizio a partire dal primo dicembre.

Ad attendere tutti gli abbonati c'è un'altra scorpacciata, stavolta composta da ben 9 giochi gratis. A capitanare la selezione ci pensa Need for Speed Hot Pursuit Remastered, con il quale prosegue l'ormai rodato rapporto di collaborazione tra Amazon ed Electronic Arts, ma non sono da meno neppure Football Manager 2021, Journey to the Savage Planet Deluxe Edition (con il DLC Hot Garbage) e Frostpunk. A seguire trovate la lista completa dei titoli gratuiti.

Prime Gaming | Giochi PC gratis di dicembre 2021

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Football Manager 2021

Journey to the Savage Planet Deluxe Edition

Frostpunk

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack.

I nuovi giochi potranno essere riscattati da tutti gli iscritti a Prime Gaming (che ricordiamo essere incluso tra i benefit di Amazon Prime) a partire da mercoledì 1° dicembre a questo indirizzo. Fino ad allora c'è ancora tempo per aggiungere alla raccolta i giochi Prime Gaming gratis di novembre 2021, tra i quali sono compresi Control Ultimate Edition e Dragon Age Inquisition.