Giochi Gratis PC: non solo Ark e Samurai Shodown, Epic svela i prossimi 2 giochi in regalo

Come preannunciato, alle 17:00 in punto Epic Games ha messo a disposizione Samurai Shodown Neo Geo Collection e ARK Survival Evolved in maniera completamente gratuita sul proprio Store per PC.

Avete tempo fino alle 17:00 del 18 giugno per riscattare i due giochi e aggiungerli in maniera permanente alla vostra libreria di Epic Games Store. Tutto ciò che dovete fare è recarvi ai seguenti indirizzi, effettuare il login con il vostro account Epic e cliccare su "Ottieni".

La compagnia di Tim Sweeney, come ormai ben sapete, è sempre in vena di fare regali, per cui ha anche già svelato i due prossimi giochi gratis che metterà a disposizione a partire dal 18 giugno. Stiamo parlando di Pathway, un'avventura strategica ambientata nella grande landa selvaggia degli anni '30, e The Escapists 2, uno strategico in pixel art nel quale, in compagnia dei vostri amici, sarete chiamati ad evadere dalle prigioni di tutto il mondo.