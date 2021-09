Giochi Gratis PC: non solo Nioh, ecco i due regali della prossima settimana

Per festeggiare l'inizio dei Saldi di settembre, quest'oggi Epic Games ha fatto una bella sorpresa a tutti i suoi giocatori regalando anche Nioh: The Complete Edition, in aggiunta al già annunciato Sheltered.

L'iniziativa, come ormai ben sanno tutti i giocatori PC, si rinnova ogni settimana. Ciò significa che questi due nuovi giochi gratis saranno riscattabili fino alle 16:59 di giovedì 16 settembre, dopodiché verranno sostituiti da due nuovi regali, entrambi già svelati da Epic Games Store.

Dalle 17:00 del 16 settembre potranno essere essere riscattati gratuitamente due nuovi giochi, ossia Speed Brawl e Tharsis. Il primo è un combat-racer in 2D in cui dovrete muovervi rapidamente, mettere a segno grandi combo ed eseguire potenti mosse. Il secondo, invece, è un gioco strategico a turni ambientato durante la prima missione su Marte dell'umanità, complicata da una tempesta di micrometeoriti. Dovrete gestire il vostro equipaggio nello spietato ambiente spaziale, in mancanza di cibo e sotto la minaccia di disastri naturali. Salvate questa pagina ai preferiti: verrà aggiornata tra una settimana con i due nuovi giochi gratis per PC. Nel frattempo, non scordatevi di riscattare Nioh: The Complete Edition e di dare un'occhiata ai Saldi di settembre dell'Epic Games Store.