Giochi Gratis PC: non solo RAGE 2, Epic svela il regalo della prossima settimana

Come promesso, alle 17:00 in punto Epic Games Store ha messo ha disposizione RAGE 2 e Absolute Drift gratis per tutti i giocatori. Se siete interessati anche voi, non dovete far altro che recarvi a questo indirizzo e riscattarli entro il 25 febbraio. Una volta fatto rimarranno per sempre vostri!

Fedelissima al modus operandi che la contraddistingue da almeno due anni, Epic Games ha anche colto l'occasione per svelare l'identità del gioco che verrà regalato la prossima settimana: si tratta di Sunless Sea, un gioco di ruolo disegnato a mano di ispirazione letteraria, ambientato in un mondo gotico vittoriano dove scoperte, solitudine e morte camminano a braccetto. Al timone di una nave a vapore e al comando di un singolare cast di personaggi, dovrete esplorare un mare ignoto popolato da granchi gigante, iceberg senzienti e sciami di pipistrelli, affrontabili mediante un sistema di combattimento in tempo reale.

Sunless Sea sarà gratis su Epic Games Store dal 25 febbraio al 4 marzo. Nell'attesa, potete consultare la pagina del prodotto sul negozio digitale in modo da farvi un'idea più precisa sul progetto.