Giochi Gratis PC: non solo Sunless Sea, Epic svela il regalo della prossima settimana

Come promesso, alle 17 in punto Epic Games ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis per PC per tutti i giocatori del suo store. Si tratta di Sunless Sea, un RPG disegnato a mano di ispirazione letteraria, ambientato in un mondo gotico vittoriano.

Sunless Sea rimarrà disponibile gratis per un'intera settimana, ovvero fino alle ore 16:59 di giovedì 4 marzo. Per riscattarlo non dovete far altro che recarvi a questo indirizzo, effettuare l'accesso con il vostro account Epic Games (se non siete registrati potete rimediare qui, è completamente gratis) e infine cliccare sul pulsante "Ottieni". Una volta completata la procedura, il gioco rimarrà per sempre vostro.

Fedele al suo rodato modus operandi, Epic Games ha anche svelato il regalo della prossima settimana, che potrà essere riscattato a partire dalle ore 17:00 di giovedì 4 marzo. Si tratta di Wargame: Red Dragon, uno gioco di strategia in tempo reale su larga scala. Sviluppato da Eugen Systems, è ambientato nel 1991 e mette in scena un conflitto che vede contrapposte le forze occidentali e il blocco comunista. Oltre alla modalità per singolo giocatore, che vanta un sistema di campagna dinamica, offre anche una componente multiplayer in cui possono affrontarsi fino a 20 utenti. Maggiori dettagli potete trovarli nella nostra recensione di Wargame: Red Dragon.