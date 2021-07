Giochi Gratis PC nuovi da scaricare: due regali su Epic Games Store da oggi

È giovedì, il giorno della settimana preferito da molti giocatori PC: oggi 8 luglio Epic Game Store metterà infatti a disposizione due nuovi giochi gratis per tutti i suoi utenti: scopriamo assieme quali!

A partire dalle ore 17:00 di oggi 8 luglio fino allo stesso orario di giovedì 15 luglio potrete aggiungere gratuitamente (e permanentemente) alla vostra libreria due nuovi titoli per PC, ossia Bridge Constructor The Walking Dead e Ironcast. Passate su questa pagina all'orario sopramenzionato per riscattarli: non dovrete far altro che entrare nelle loro schede prodotto e cliccare sul tasto "Ottieni" quando sarà il momento.

Bridge Constructor The Walking Dead unisce l'universo post-apocalittico della famosa serie televisiva di AMC con il gameplay tipico del franchise Bridge Constructor, basato sulla creazione di ponti e altre strutture fra paesaggi desolati ed edifici in rovina. Da buon titolo su licenza quale è, vanta nel suo cast personaggi iconici come Daryl, Michonne ed Eugene. Ironcast, invece, è un gioco di combattimento e strategia a turni dipinto a mano e ambientato in un'epoca alternativa degli anni '80 del 1800.

Se non lo avete ancora fatto, in attesa che vengano messi a disposizione i due nuovi titoli, potete riscattare il gioco PC gratis della scorsa settimana, The Spectrum Retreat, un complesso gioco di rompicapi in prima persona ambientato in un futuro prossimo. Avete tempo fino alle 16:59 di oggi, affrettatevi!