Giochi gratis PC: Helltaker è ora disponibile su Steam

Dopo l'introduzione della funzione Play Next su Steam, la piattaforma di Valve amplia il proprio catalogo di titoli gratuiti, accogliendo tra le proprie pagine Helltaker.

Sviluppato ed edito dal team di Vanripper, la produzione si presenta come un peculiare connubio tra l'universo dei puzzle game e quello dei dating simulator. Completamente gratuito, Helltaker pone i giocatori nei panni di un alter ego videoludico intenzionato a conquistarsi l'amore di un ampio numero di "ragazze demone". Con quest'obiettivo in mente, il protagonista è pronto a varcare nientemeno che i confini dell'Inferno, dove sarà costretto a fronteggiare un ampio set di pericoli mortali e a superare enigmi di diverso genere.

Nel tentativo di conquistare i cuori delle amate, il giocatore potrà farsi strada tra scheletri ostili, pronti a pattugliare ogni angolo di questo strano mondo infernale. Tra enigmi e pericoli, farsi strada tra le roventi fiamme dell'Inferno potrebbe non risultare così semplice come il protagonista aveva inizialmente ipotizzato. Per farvi un'idea maggiormente dettagliata delle atmosfere, dell'estetica e delle meccaniche di gameplay che caratterizzano il titolo, potete visionare il trailer di Helltaker disponibile direttamente in apertura a questa news.



