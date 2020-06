Giochi gratis PC: nuovo gioco in regalo oggi su Epic Games Store

Si concludono oggi i Mega Sconti dell'Epic Games Store ma non disperate perchè come ogni giovedì Epic Games metterà a disposizione un nuovo gioco gratis, titolo che secondo i leak potrebbe essere molto interessante.

Nelle scorse settimane è trapelato il calendario dei giochi gratis in regalo su Epic Games Store, perfettamente rispettato: prima è stata la volta di GTA V, successivamente di Sid Meier's Civilization VI mentre la scorsa settimana è stato il turno di Borderlands The Handsome Collection.

I tre precedenti pronostici sono stati pienamente rispettati e stando al leak in questione oggi (giovedì 4 giugno) Epic dovrebbe regalare ARK Survival Evolved, presumibilmente in versione standard senza DLC. E' bene chiarire come questa non sia una conferma e la compagnia potrebbe aver cambiato i suoi piani a ruguardo, certo è che i tre precedenti giochi sono stati svelati con estrema precisioni dai leaker.

Per scoprire quale sarà il gioco gratis della settimana su Epic Games Store non ci resta che attendere le 17:00 di oggi pomeriggio, quando lo store si aggiornerà regalando un nuovo gioco. Lo sapevate? Epic Games Store arriverà su iPhone e Android, parola di Tim Sweeney che conferma la volontà di portare lo store digitale anche su piattaforme mobile dopo il buon successo ottenuto su PC.