Giochi gratis su PC, nuovo regalo da Epic Games Store: il titolo del 27 dicembre

Il negozio digitale di proprietà di Epic Games sta celebrando le festività natalizie in grande stile, con un'iniziativa volta a offrire ben 15 giochi gratis su Epic Games Store.

Ogni giorno, a partire dallo scorso 17 dicembre, l'utenza PC potrà riscattare senza alcuna spesa una produzione videoludica, che sarà offerta in dono per 24 ore. In due settimane, gli appassionati potranno così mettere mano ad un'interessante selezione di titoli con i quali ampliare la propria libreria personale. Anche la giornata odierna non ha fatto eccezione, con domenica 27 dicembre che ha visto un nuovo annuncio da parte del team di Epic Games Store.



Come potete verificare nel Tweet disponibile in calce a questa news, il gioco protagonista di quest'oggi è Night in the Woods, avventura che vede gli appassionati vestire i panni di una gatta in fuga dalla scuola e determinata a fare ritorno alla sua cittadina, Possum Springs. Ritrovando vecchi amici ed esplorando luoghi misteriosi, la felina vivrà un'importante esperienza. Per ogni dettaglio legato alla produzione indie, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca recensione di Night in the Woods, redatta in occasione della pubblicazione dal nostro Claudio Cugliandro. La promozione resterà attiva per un periodo di tempo limitato, con NIght in the Woods gratis su Epic Games Store solamente sino alle ore 17:00 di lunedì 28 dicembre.