Giochi Gratis PC: il nuovo regalo di Epic Games Store è misterioso

Dopo il gioco gratis di oggi 13 maggio, l'Epic Games Store è già pronto a regalarcene un altro: è misterioso è si sblocca tra una settimana esatta. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Come promesso, alle 17 in punto di oggi 13 maggio Epic Games ha messo a disposizione un nuovo gioco per PC gratis sul suo store. Si tratta di The Lion's Song, un titolo d'azione e avventura di stampo narrativo suddiviso in quattro episodi, che narra la storia di un gruppo di artisti e scienziati austriaci alle prese con problemi di creatività ed ispirazione all'inizio del 20° secolo. Riscattarlo è semplicissimo: basta dirigersi a questo indirizzo entro le 16:59 di giovedì 20 maggio e cliccare sul tasto "Ottieni".

Tra una settimana esatta verrà il turno di un nuovo gioco gratis, però stavolta Epic Games ha deciso di tenerci sulle spine! A differenza di quanto solitamente fatto in passato, la compagnia non ha svelato il nome del nuovo titolo gratis, celandolo dietro il banner di un gioco misterioso che si sbloccherà alle 17:00 di giovedì 20 maggio. Di cosa potrebbe trattarsi secondo voi? Rimanete sintonizzati su questi lidi, vi avviseremo non appena verremo a conoscenza dell'identità del nuovo gioco in regalo!