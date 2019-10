Giochi gratis PC ottobre 2019: da Destiny 2 a Metro 2033 Redux

Giocare costa troppo? E' vero, i moderni videogiochi hanno un prezzo non sempre accessibile ma fortunatamente ogni mese è possibile scaricare giochi gratis PC grazie a servizi come Twitch Prime e marketplace come Humble Store ed Epic Games Store, che propongono download gratis a cadenza regolare. Quali sono i migliori giochi in arrivo a ottobre?

Il nostro elenco include sia giochi gratis (vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria) che titoli Free to Play, come nel caso di Destiny 2 Una Nuova Luce, ora disponibile su Steam in versione gratuita con supporto per Expansion Pass (non obbligatori) acquistabili a pagamento.

Giochi PC Gratis Ottobre 2019

GTA San Andreas - Rockstar Launcher, disponibile ora

Adam Wolfe - Twitch Prime, disponibile ora

Deadlight Director's Cut - Twitch Prime, disponibile ora

Stranger Things 3 The Game - Twitch Prime, disponibile ora

The Walking Dead Michonne - Twitch Prime, disponibile ora

Serial Cleaner - Twitch Prime, disponibile ora

Metro 2033 Redux - Epic Games Store, fino al 3 ottobre

Everything - Epic Games Store, fino al 3 ottobre

Minit - Epic Games Store, dal 3 al 10 ottobre

Destiny 2 New Light sarà disponibile per il download gratis dalle 19:00 di martedì 1 ottobre mentre per scaricare Everything e Metro 2033 Redux avete tempi fino al 3 ottobre su Epic Games Store. Gli abbonati Twitch Prime possono invece scaricare fino a fine mese Deadlight Director's Cut, Adam Wolfe,, Serial Cleaner e The Walking Dead Michonne.Come bonus vi segnaliamo GTA San Andreas, disponibile(per un periodo non meglio specificato) scaricando Rockstar Games Launcher su PC , affrettatevi prima che la promozione venga interrotta. Conoscete altri giochi gratis per PC in arrivo a ottobre 2019? Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione!