Giochi Gratis per PC: Pac-Man Championship Edition 2 gratuito da oggi

L'iniziativa Più divertimento per tutti... ma a casa" di Bandai Namco Entertainment non è limitata alle sole console PlayStation 4 e Xbox One. A partire da oggi 24 aprile Pac-Man Campionship Edition 2 è gratis anche su PC! Vi spieghiamo come scaricarlo.

Pac-Man Championship Edition 2 potrà essere scaricato gratuitamente da Steam a partire dalle ore 19:00 di oggi 24 aprile. Per farlo vostro, non dovete far altro che dirigervi sulla pagina del prodotto, effettuare il login con il vostro account Steam personale e cliccare su Installa Gioco. A quel punto, il client si aprirà in automatico e partirà l'installazione del titolo, che rimarrà per sempre nella vostra libreria. Se è la prima volta che utilizzate Steam, allora dovete prima registrare un account e poi effettuare il download del client. Avete tempo fino alle ore 19:00 del 10 maggio.

Pac-Man Campionship Edition 2 aggiorna il classico arcade con una grafica 3D, nuove meccaniche di gioco, come la possibilità di creare treni composti da un massimo di quattro Spiriti, e modalità inedite quali "A caccia di punti" e "Avventura". Prima di salutarci, ci teniamo a ribadire che Pac-Man Championship Edition 2 è gratis anche su PS4 e Xbox One.