Giochi gratis per PC: Paradox regala Cities Skylines Parklife

Paradox Interactive regala Cities Skylines Parklife, DLC del popolare City Builder, scaricabile gratis da Steam per un periodo limitato a patto di possedere il gioco originale in versione completa associato allo stesso account.

Tutto quello che dovrete fare è registrarvi al sito di Paradox e successivamente iscriversi alla newsletter selezionando la voce "Settings" dalle impostazioni del proprio profilo. A questo punto riceverete una email di conferma, cliccate sul link e procedete poi ad associare gli account Paradox e Steam sempre tramite il menu impostazioni sul sito. Fatto questo vi basterà impostare il vostro profilo Steam come pubblico così che la compagnia possa vedere la presenza di Cities Skylines, dopo un massimo di 36 ore riceverete in regalo il DLC Parklife, il quale apparirà automaticamente nella vostra libreria.

Avete tempo fino alle 23:59 del 26 aprile per effettuare la procedura, ricordiamo che l'offerta è valida solamente per la versione PC di Cities Skylines e dunque i possessori delle edizioni per console non possono seguire la procedura indicata. Una volta aggiunto alla libreria il pacchetto di espansione Parklife resterà vostro per sempre come se fosse stato regolarmente acquistato e potrete dunque utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.