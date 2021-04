Giochi Gratis PC: il party game Quiplash è gratis su Steam per poco tempo

Se state cercando un modo per divertirvi con i vostri cari nel corso del weekend appena cominciato, allora abbiamo quello che potrebbe fare al caso vostro. Per un periodo di tempo limitato potete riscattare gratis Quiplash su Steam!

Sviluppato da Jackbox Games, compagnia specializzata in esperienze di gruppo, Quiplash è un party game nel quale un numero variabile da 3 a 8 giocatori, muniti di smartphone, sono chiamati a completare a proprio piacimento e nella maniera più divertente possibile le esilaranti frasi che appaiono a schermo. Non ci sono regole, e nemmeno risposte corrette: al termine dei round le frasi vengono messe le une accanto alle altre per poter essere votate dai partecipanti alla partita. Alla fine, vince il giocatore che ha ricevuto più voti!

Quiplash, purtroppo, è solo in inglese, ma se avete dimestichezza con la lingua di Shakespeare vi consigliamo di approfittare subito della promozione e scaricarlo gratuitamente da Steam. Non dovete far altro che dirigervi sulla pagina del negozio, effettuare il login con il vostro account gratuito a Steam, e cliccare su Aggiungi al Carrello, per poi completare la procedura di chackout. Quiplash verrà aggiunto immediatamente alla vostra libreria e rimarrà per sempre vostro. Avete tempo fino alle 19:00 di lunedì 26 aprile!