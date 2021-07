Giochi Gratis PC, A Plague Tale Innocence è uno dei prossimi regali di Epic: data e link

Il leak è stato rispettato in pieno: A Plague Tale Innocence, gioco d'avventura sviluppato da Asobo Studio, è davvero uno dei regali di Epic Games Store della prossima settimana!

Alle 17 in punto, come da programma, Epic Games ha offerto altri due giochi gratis agli utenti del suo Store per PC, ossia Mothergunship e Train Sim World 2, entrambi disponibili fino alle ore 16:59 di giovedì 5 agosto. Riscattateli finché siete in tempo, una volta fatto rimarranno per sempre vostri! Contestualmente, la compagnia ha anche svelato i regali della prossima settimana, rispettando in pieno il leak delle scorse ore: A Plague Tale Innocence e Speed Brawl saranno gratis dalle 17:00 di giovedì 5 agosto. Tenete d'occhio questa pagina, verrà aggiornata all'orario e nella data indicate, dopodiché non dovrete far altro che entrare nelle schede dei due giochi e cliccare sul tasto "Ottieni" per legarli permanentemente alla vostra libreria.

L'inclusione di A Plague Talle Innocence è senza dubbio degna di nota, dal momento che si tratta di un gioco ottima fattura (leggete la nostra recensione di A Plague Tale Innocence per farvi un'idea precisa) che nel 2022 riceverà anche un sequel intitolato A Plague Tale Requiem. Quale miglior modo per prepararsi al suo arrivo?