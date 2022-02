Giochi gratis su PC, Plunder Panic in offerta per poche ore su Steam: link per il download

Mentre ricordiamo di riscattare i giochi gratis con Amazon Prime a marzo 2022, segnaliamo all'utenza PC un'altra interessante promozione, che rende disponibile un nuovo titolo a costo zero.

Come spesso accade su Steam, infatti, il pubblico di appassionati può ora riscattare un gioco PC senza alcun tipo di costo, il tutto per un periodo di tempo molto limitato. Protagonista dell'iniziativa è Plunder Panic, avventura dalle atmosfere piratesche, firmata dal team di sviluppo di Will Winn Games.

Attualmente disponibile in Early Access sul portale Valve, il gioco è normalmente proposto al prezzo di 8,19 euro. In queste ore, tuttavia, Plunder Panic risulta scontato del 100%, e può dunque essere aggiunto alla propria libreria Steam in maniera completamente gratuita. Una volta riscattato, il titolo resterà vostro per sempre. Di seguito, riportiamo per comodità il link alla pagina Steam del titolo, dalla quale è possibile procedere con il download:

In Plunder Panic, due ciurme si affrontano in battaglie multiplayer per il predominio dei mari. Titolo dal sapore arcade, la produzione può ospitare un massimo di 12 pirati contemporaneamente. Ricordiamo che restano solamente poche ore per approfittare dell'offerta. i giocatori PC potranno infatti riscattare gratuitamente Plunder Panic sino alle ore 19:00 (fuso orario italiano) della serata di oggi, lunedì 28 febbraio 2022.