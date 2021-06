Giochi gratis PC: è ora possibile riscattare un soulslike con modalità coop

In pieno E3 2021 continuano ad arrivare degli apprezzati doni per tutti i giocatori PC, i quali potranno per circa 48 ore accaparrarsi la copia gratuita di un soulslike.

Parliamo di Hellpoint, un action RPG con visuale in terza persona che può essere giocato da soli o in modalità cooperativa (sia online che a schermo condiviso). Il gioco, che ha un costo di 29,99 euro, potrà essere riscattato gratuitamente su GOG entro e non oltre le ore 15:00 del prossimo mercoledì 16 giugno 2021.

Per poter ottenere il gioco gratis dovete accedere alla pagina principale di GOG e cliccare sul tasto verde "Yes, and claim the game" in corrispondenza del banner legato a Hellpoint per aggiungere immediatamente il titolo alla libreria digitale. Ovviamente serve un account per poter eseguire questo passaggio e chi non ne ha uno può crearlo in pochi secondi.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti di sistema:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64 bit

Processore: 4 threads, 2.5+ Ghz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 760 o superiore

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 6 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Processore: 4 cores, 3+ Ghz

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1050

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 6 GB di spazio disponibile

Vi ricordiamo che avete ancora qualche ora di tempo per riscattare gratis Titan Souls su Steam.