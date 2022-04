Giochi Gratis PC: Postal 2 in regalo su GOG, ma solo per un periodo limitato

Per celebrare l'uscita del quarto capitolo della serie, GOG ha ben pensato di fare un nuovo regalo a tutti i suoi utenti offrendo gratuitamente Postal 2, un folle e demenziale sparatutto in prima persona risalente al 2003.

Per riscattarlo e aggiungerlo permanentemente alla vostra raccolta personale dovete andare sull'homepage di GOG, effettuare il login con il vostro account, scorrere fino al banner dedicato all'iniziativa e premere il pulsante verde "Yes, and claim the game". Cliccando, oltre a riscattare il gioco, v'iscriverete automaticamente alla newsletter di GOG, che in ogni caso potete disdire in qualsiasi momento. Se siete interessati vi conviene approfittarne quanto prima, dal momento che la promozione sarà disponibile fino alle 23:30 di domani 22 aprile.

Come ogni gioco disponibile su GOG, anche Postal 2 è completamente DRM-free e dotato di diversi contenuti extra. Nello specifico, parliamo di un manuale di 47 pagine, il fumetto Postal Babe, suonerie per gli SMS, l'album Music to go POSTAL By, e una serie di wallpaper in HD e avatar da utilizzare sui social. Non c'è miglior modo per festeggiare il lancio di Postal 4: No Regerts, nuovo capitolo della serie sviluppato Running With Scissors e disponibile dal 20 aprile su Steam e GOG.