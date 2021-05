Giochi Gratis PC: anche il prossimo regalo di Epic Games Store è segreto

Le altissime aspettative dei giocatori nei confronti del nuovo gioco gratis misterioso di Epic Game Store sono state ben ripagate, poiché quest'oggi la compagnia di Tim Sweeney, perfettamente in linea con la strategia aggressiva che porta avanti da oltre due anni, ha regalato a tutti quanti NBA 2K21 per PC!

Per ottenere NBA 2K21 per PC gratis non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo entro le 16:59 del 27 maggio, effettuare il login con il vostro account di Epic Games (gratuito anch'esso) e cliccare sul pulsante "Ottieni". Dopo aver terminato la procedura, il gioco rimarrà per sempre legato alla vostra libreria personale, dalla quale potrete avviarlo e giocarlo senza alcuna limitazione.

Al termine della finestra temporale dedicata a NBA 2K21, Epic Games regalerà un nuovo gioco. La compagnia ci ha tuttavia preso gusto, e come già fatto la scorsa settimana, anche stavolta ha deciso di fare la misteriosa evitando di svelare l'identità del prossimo gioco gratis, che verrà messo a disposizione a partire dalle 17:00 di giovedì 27 maggio. Che si tratti di un nuovo tripla A di grande richiamo come NBA 2K21? Secondo noi è possibile.

Ne approfittiamo per segnalarvi che su Epic Games Store sono anche cominciati i MEGA Saldi, con offerte che arrivano fino al 75% disponibili fino al prossimo 17 giugno. C'è anche un buono di 10 euro ad aspettarvi!