Giochi Gratis per PC, PS4 e Xbox One: da Rainbow Six Siege a Hitman Absolution

Torna il nostro immancabile appuntamento settimanale dedicato ai giochi gratis e alle versioni di prova gratuite disponibili sulle principali piattaforme di gioco.

Come al solito, a regalare le più grandi soddisfazioni è il PC, sul quale sono sempre disponibili un bel po' di giochi gratis. Cominciamo segnalandovi Ark Survival Evolved e Samurai Shodown Neo Geo Collection su Epic Store, entrambi disponibili fino a giovedì prossimo, quando verranno sostituiti da Pathway e The Escapist 2. Su GOG.com, fino alle 15:00 di lunedì 15 giugno, potete trovare Hitman Absolution gratis, mentre Humble Bundle regala Snake Pass a tutti coloro che lo riscatteranno entro le 19:00 di domani 14 giugno. Tutti i giochi sopra menzionati, una volta riscattati, diventeranno vostri per sempre.

Questo weekend rappresenta anche un'occasione imperdibile per provare gratuitamente Rainbow Six Siege su PC, Xbox One e PlayStation 4. Avete tempo fino a lunedì 15 giugno per testare uno dei giochi multiplayer di maggior successo del momento ed, eventualmente, approfittare di uno sconto su tutte le versioni del gioco. Grazie all'iniziativa Free Play Days, i giocatori Xbox One abbonati ad Xbox Live Gold possono provare gratuitamente anche Soul Calibur 6 e Dead By Daylight.

Non si tratta di giochi gratuiti, ma ci teniamo a segnalarvi anche queste altre due iniziative. Su Amazon potete ricevere un mese di Xbox Game Pass Ultimate gratis acquistando una sottoscrizione di 3 mesi, mentre i giocatori di Pokémon Spada e Scudo possono invece riscattare un Meowth di Galar gratis entro il 16 giugno.