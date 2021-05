Giochi Gratis PC: ecco qual è il nuovo regalo di Epic Games Store

Puntuale come ogni giovedì, Epic Games ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis a tutti gli utenti del suo Store. Fino alle 16:59 di giovedì 13 maggio è possibile scaricare gratis Pine per PC, un action/adventure open world ambientato in un mondo simulato in cui gli esseri umani non hanno mai raggiunto la cima della catena alimentare.

Per riscattarlo non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account Epic Games gratuito e cliccare sul pulsante "Ottieni". Una volta fatto ciò, il gioco verrà aggiunto alla vostra libreria, dove rimarrà per sempre.

Come d'abitudine, Epic Games ha già svelato il gioco gratuito della prossima settimana. Dalle 17:00 di giovedì 13 maggio alle 16:59 di giovedì 20 maggio potrete scaricare gratis The Lion's Song, un gioco d'azione e avventura di stampo narrativo suddiviso in quattro episodi, tutti inclusi nel pacchetto. Ambientato agli inizi del ventesimo secolo, il gioco di Mi'pu'mi Games narra la storia di un gruppo di artisti e scienziati austriaci alle prese con problemi di creatività ed ispirazione. Il primo episodio, ad esempio, racconta la storia di Wilma, una talentuosa studentessa di musica che, messa sotto pressione dal suo professore, cade vittima di un paralizzante blocco dello scrittore. Il secondo episodio è invece incentrato su Franz Markert, un aspirante pittore in cerca di notorietà tra gli esponenti dell'alta società viennese. Le decisioni prese in ognuno dei quattro episodi influenzano l'intera storia di The Lion's Song.