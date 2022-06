Giochi gratis PC: in regalo una recente avventura a tema cyberpunk

Continuano ad arrivare giochi gratuiti per gli utenti PC, che per un periodo di tempo limitato hanno l'opportunità di aggiungere alla loro collezione digitale anche un'avventura punta e clicca ambientata in un mondo cyberpunk.

Ci riferiamo a VirtuaVerse, un'avventura indie pubblicata nel maggio del 2020 che vanta un notevole numero di recensioni positive su Steam, dov'è venduta a circa 15 euro (poco meno di 5 grazie agli sconti estivi del client Valve). Se siete interessati al gioco, però, potete farlo vostro senza sborsare un centesimo grazie a GoodOldGames (GOG), il portale che vende videogiochi primi di sistemi di protezione: basta visitare la home del sito e cliccare sul banner della promozione per aggiungere subito il gioco alla collezione. Chiunque non avesse un profilo sul sito, fondamentale per il riscatto, può crearlo in una manciata di secondi.

Ecco di seguito i requisiti di sistema minimi di VirtuaVerse:

Sistema operativo: Windows 7

Processore: 2 Ghz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: Intel HD 3000

DirectX: Versione 9.0

Archiviazione: 2 GB di spazio disponibile

A proposito di titoli che si possono riscattare senza costi aggiuntivi, avete già riscattato i nuovi giochi gratis della settimana su Epic Games Store?