Giochi gratis per PC: nuovo regalo su Epic Games Store dal 13 al 20 luglio

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC da scaricare a costo zero per una intera settimana: una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro prodotto regolarmente acquistato.

Questa settimana l'unico gioco gratis in regalo su Epic Games Store è Train Valley 2, questa la sinossi del titolo, che ne siamo certi conquisterà tutti gli amanti del genere: "costruisci reti ferroviarie più grandi e complesse che mai! Sulla base del successo dell'originale, questo gioco ti darà tutto quello che hai amato del primo e ancora di più. Con sfide sempre più impegnative da parte delle industrie locali, la valle non è mai sembrata così vasta!"

Train Valley 2 costa normalmente 13.49 euro ma fino al 20 luglio potete aggiungerlo gratis alla vostra libreria di giochi per PC. Sono queste le ultimissime ore per scaricare gratis Grime Tinge of Terror, un gioco descritto dagli sviluppatori come "un GDR di azione-avventura rapido e spietato in cui annienterai i nemici con armi viventi che cambiano forma e funzione, e ne consumerai i resti con un buco nero per rafforzare il tuo ricettacolo, mentre fai a pezzi un mondo pieno di fascino anatomico."