Giochi gratis per PC: nuovo regalo su Epic Games Store dal 24 marzo

E' giovedì e questo vuol dire solo una cosa... no, non weekend in arrivo ma nuovo gioco gratis da scaricare su Epic Games Store. A partire dalle 17:00 di oggi pomeriggio un nuovo gioco gratis si aggiunge al catalogo, scaricabile a costo zero per i prossimi sette giorni.

Dal 24 al 31 marzo Epic Games Store regala Demon's Tilt, gioco di flipper descritto con questa sinossi: "Il Turbo-Flipper è tornato! Ora con sprite più grandi, più cattivi, ancora più segreti e più proiettili! Demon's Tilt oltrepassa i limiti del genere videoflipper introducendo elementi sparatutto e hack and slash."

Demon's Tilt è un misto tra pinball, sparatutto e hack n slash con un tentacolare tavolo articolato su tre livelli, boss da sconfiggere, tante modalità extra, proiettili a non finire e una colonna sonora 16-bit in pieno stile Mega Drive.

Avete tempo fino alle 17:00 del 31 marzo per aggiungere Demon's Tilt alla libreria, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato. Siete ancora in tempo per scaricare In Sound Mind gratis, l'horror psicologico resterà disponibile per il download fino alle 17:00 di oggi pomeriggio quando verrà sostituito da Demon's Tilt.