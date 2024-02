Giochi gratis PC: con il nuovo regalo di Epic Games Store si sfreccia su piste sterrate

Come ogni giovedì, Epic Games Store si aggiorna con nuovi giochi gratis da scaricare: a partire dalle 17:00 di oggi il marketplace di Epic Games regala un nuovo gioco per PC che conquisterà sicuramente tutti gli appassionati di racing arcade.

Dakar Desert Rally è gratis su Epic Games Store, il gioco viene descritto dal publisher con questa sinossi: "Dakar Desert Rally è la più grande avventura di corse di rally fuoristrada mai sviluppata. Prova la velocità e il fermento della più grande gara di rally del pianeta, con un'ampia varietà di veicoli su licenza tra cui motociclette, auto, camion, quad e SSV."

Un regalo interessante considerando anche il prezzo di listino di 29.99 euro, Dakar Desert Rally è gratis dalle 17:00 di oggi, giovedì 15 febbraio, e fino alla stessa ora di giovedì 22 febbraio. Una volta riscattato e aggiunto alla libreria il gioco resta vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro titolo regolarmente acquistato su Epic Games Store.

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio siete ancora in tempo per scaricare gratis Doki Doki Literature Club Plus! e Lost Castle, anche questi restano vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria giochi di EGS.

