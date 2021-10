Giochi gratis per PC: nuovo regalo su Epic Games Store... a tema zombie!

E' giovedì e come ogni settimana torna l'appuntamento con il gioco gratis su Epic Games Store, a partire dal 14 ottobre il negozio digitale di Epic regala un nuovo gioco e come bonus un pacchetto per una produzione free to play molto amata.

Dal 14 al 21 ottobre potete scaricare gratis Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, un gioco d'azione che vi catapulterà in Pennsylvania nel 1959, in una cittadina (Punchbowl) invasa dagli zombie... il vostro obiettivo? Eliminarli tutti, semplice! Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse fa del grottesco il suo punto di forza (come si può intuire anche dal titolo) e saprà certamente regalarvi ore di puro divertimento.

Gratis questa settimana anche il Pacchetto Epico per Paladins che include quattro personaggi (Androxus, Raum, Tyra e Ying) e altrettante skin: Exalted Androxus, Subjugator Raum, Baroness Tyra e Snapdragon Ying.

Tutti i contenuti gratis su Epic Games Store resteranno vostri per sempre una volta riscattati, vi basterà aggiungerli alla libreria per poter utilizzare i giochi gratis liberamente e per sempre, senza vincoli temporali o contenutistici di alcun tipo. Avete tempo fino alle 17:00 del 21 ottobre per riscattare Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse e il Paladins Epic Pack, fino alle 16:59 di oggi invece avrete accesso a PC Building Simulator gratis su Epic Games Store.