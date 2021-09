Giochi Gratis PC: il regalo Epic della prossima settimana è un gioco post-apocalittico

Come promesso, alle 17:00 di oggi 2 settembre Epic Games Store ha messo a disposizione un altro gioco gratis per PC, riscattabile senza alcun costo da tutti gli utenti dello Store.

Si tratta di Yoku's Island Express, un platform 2D con meccaniche flipper e metroidvania dotato di una presentazione grafica vibrante e fresca, capace di appassionare tutti i fan del genere con un mix fuori dagli schemi in cui lo spirito d'osservazione, la prontezza dei riflessi e la curiosità ricoprono un ruolo decisivo. Il gioco può essere riscattato fino alle 16:59 di giovedì 9 settembre da questa pagina: una volta che lo avrete aggiunto alla vostra raccolta, rimarrà legato alla vostra libreria di Epic per sempre.

Come d'abitudine, Epic Games Store ha anche svelato il regalo della prossima settimana. Si tratta di Sheltered, un gioco gestionale survival con una storia profonda ed emotiva ambientato in un mondo post-apocalittico. Nel gioco di Team17 siete chiamati a proteggere i quattro membri di una famiglia che, dopo un'apocalisse globale, hanno trovato un rifugio sotterraneo abbandonato. Grazie alle meccaniche GDR, nel corso dell'avventura potete far evolvere i membri della famiglia, aumentando le loro statistiche e gestendo attributi, punti di forza e punti deboli. Sheltered sarà gratis a partire dalle 17:00 di giovedì 9 settembre, in calce potete visionare il suo trailer.