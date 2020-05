Giochi gratis PC: Humble Bundle regala a tutti un gioco da 29.99 euro!

Da oggi e per tutto il fine settimana Humble Bundle regala un nuovo gioco PC gratis, una volta riscattato questo sarà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni di alcun tipo.

Parliamo di Ashes of the Singularity Escalation, per effettuare il download gratis vi basterà andare su Humble Bundle e aggiungere il gioco al carrello usufruendo subito dello sconto del 100% sul prezzo di listino, pari a 29.99 euro, davvero una bella offerta, non trovate?

"La razza umana si è espansa nella galassia grazie alle meraviglie della singolarità tecnologica. Sei diventato così potente che puoi gestire vasti eserciti su interi mondi che ti garantiscono il possesso di un impero galattico ancora più grande. Ora l'umanità subisce l'assalto di un nuovo nemico. Si chiama "Substrato" e cerca l'annientamento dell'intera razza umana. Tu, come membro emergente della Coalizione Post Umana, devi affrontare sia questa nuova minaccia sia i rinnegati umani che cercano di rivendicare i mondi per sé stessi. Ashes of the Singularity Escalation prende tutto ciò che c'era nel pluripremiato gioco strategico Ashes of the Singularity e lo espande sotto tutti i punti di vista. Mondi più grandi. Più giocatori. Più unità. Più storie. Più tutto."

Avete ancora due giorni (fino al 10 maggio) per riscattare Ashes of the Singularity Escalation, come detto una volta aggiunto al carrello il gioco resterà vostro per sempre, dunque approfittatene prima che sia troppo tardi.