Giochi gratis per PC: in regalo un gioco non famosissimo ma... sembra meraviglioso!

Come ogni giovedì, Epic Games Store si aggiorna: il marketplace digitale di Epic regala un nuovo gioco gratis per PC da scaricare, questa settimana c'è un gioco indie piuttosto interessante anche se non particolarmente famoso. Ma potrebbe conquistarvi in men che non si dica, dal momento che il concept sembra meraviglioso.

Chi crea i migliori burger dell'universo? Tu! In Godlike Burger i giocatori vestono i panni di "un pazzo chef che prepara i migliori hamburger dell'universo" con tanto d ingrediente segreto... i clienti! La breve sinossi recita: "Gestisci il ristorante, cucina deliziosi hamburger e uccidi un sacco di alieni. Ma stai all'occhio... nessun testimone potrà andarsene sulle sue gambe!"

Godlike Burger è gratis su Epic Games Store dal 5 al 12 ottobre, potete scaricare gratis il gioco a partire dalle 17:00 di oggi pomeriggio (ora italiana) e per una intera settimana, una volta aggiunto alla libreria Godlike Burger sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio siete ancora in tempo per scaricare gratis Soulstice e Model Builder, i due giochi resteranno disponibili per il download ancora per pochissime ore. Buon download e buon divertimento con i nuovi giochi gratis di Epic Games Store.