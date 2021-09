Giochi gratis per PC: nuovo regalo oggi su Epic Games Store

E' giovedì e questo vuol dire solo una cosa... no, non che siamo vicinissimi al weekend (o meglio, anche), ovviamente ci riferiamo all'arrivo di un nuovo gioco gratis per PC da scaricare su Epic Games Store.

Il regalo di questa settimana è Europa Universalis IV per PC gratis, strategico di Paradox di enorme successo: "Conduci una nazione dal Rinascimento alla rivoluzione in una complessa simulazione degli albori del mondo moderno. Padroneggia l'arte della guerra, della diplomazia e del commercio per plasmare e cambiare la storia della tua nazione!"

Potete scaricare Europa Universalis 4 dalle 17:00 di oggi e fino allo stessa ora di giovedì 7 ottobre, mentre fino alle 16:59 di oggi è disponibile The Escapists gratis su Epic Games Store. Ricordiamo che tutti i giochi riscattati su Epic Games Store come parte della promozione settimanale sono gratuiti al 100% e resteranno vostri per sempre, come se fossero stati acquistati a prezzo pieno o scontato. Vi basterà aggiungerli alla libreria e riscattarli per averli sempre a disposizione senza limiti di tempo o contenutistici di nessun tipo.

Al momento non sappiamo fino a quando Epic porterà avanti la tradizione del regalo settimanale su Epic Games Store, l'iniziativa proseguirà almeno fino alla fine dell'anno e speriamo anche nel corso del 2022.