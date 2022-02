Giochi gratis per PC: nuovo regalo oggi su Epic Games Store, è un gioco di Josef Fares

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis scaricabile per sette giorni a costo zero, il regalo di oggi è un gioco di Josef Fares, autore di A Way Out e It Takes Two, quest'ultimo vincitore del premio Game of the Year nel 2021.

Parliamo di Brothers A Tale of Two Sons, primo gioco di Josef Fares, un titolo accolto positivamente da pubblico e critica e vincitore di numerosi riconoscimenti. Brothers A Tale of Two Sons è una avventura a enigmi con protagonisti due fratelli pronti a imbarcarsi in un pericoloso viaggio per salvare la vita del padre malato, il gioco può essere affrontato sia in singolo che in co-op.

Un uomo in fin di vita. Ai suoi due figli non resta che un'opzione, imbarcarsi in un viaggio per trovare e recuperare l'Acqua della Vita, facendo affidamento uno sull'altro per sopravvivere. Uno dev'essere forte dove l'altro è debole, coraggioso dove l'altro ha paura ed entrambi devono comportarsi come veri fratelli.

Brothers A Tale of Two Sons è gratis dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora di giovedì 24 febbraio, inoltre ancora per qualche ora potete scaricare Windbound gratis da Epic Games Store, avventura ispirata a The Legend of Zelda.