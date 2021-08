Giochi gratis per PC: nuovo regalo oggi da scaricare su Epic Games Store

Fino alle 16:59 di oggi pomeriggio A Plague Tale Innocence e Minit sono gratis su Epic Games Store, a partire da dalle 17:00 i due giochi verranno sostituiti da un nuovo titolo scaricabile gratis per una intera settimana.

Si tratta di Rebel Galaxy, gratis dal 12 al 19 agosto: "In Rebel Galaxy Combatterai pirati, esplorerai anomalie, stringerai amicizie con alieni, cercherai tra i resti di battaglia passate, scaverai asteroidi e scoprirai manufatti. Decidi se essere un malizioso filantropo, un abile commerciante spaziale o un corsaro assetato di potere in quest'avventura nello spazio in stile cappa e spada."

Potete scaricare Rebel Galaxy gratis da Epic Games Store, come di consuete avete tempo fino alle 17:00 del 19 agosto per riscattare il gioco, una volta aggiunto alla libreria questo resterà vostro per sempre, come se fosse stato realmente acquistato, e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Per questa settimana Epic Games ha annunciato un solo gioco gratis ma non è escluso che un secondo titolo possa essere aggiunto nelle prossime ore a sorpresa alla lineup settimanale, come accaduto più volte in passato. Rebel Galaxy viene normalmente venduto a 15.99 euro, prezzo che colloca il gioco in una fascia di prezzo media ma che viene totalmente abbattuto da EGS.