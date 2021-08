Giochi Gratis PC: il regalo della prossima settimana è un platform molto originale

Epic Games ha tenuto fede alla sua promessa e alle 17:00 di oggi 26 agosto ha messo a disposizione altri due giochi gratis per PC, liberamente riscattabili da tutti gli utenti dello Store.

Si tratta di Saints Row 3: Remastered, messo a disposizione per celebrare il freschissimo annuncio del reboot della serie Saints Row, e Automachef, un gioco a enigmi sulla gestione delle risorse in cui bisogna progettare cucine. Entrambi possono essere riscattati da questa pagina: una volta che li avrete aggiunti alla vostra raccolta, rimarranno vostri per sempre. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì 2 settembre per farlo.

Come d'abitudine, Epic Games Store ha anche svelato il regalo della prossima settimana. Si tratta di Yoku's Island Express, un platform 2D con meccaniche flipper e metroidvania che abbiamo accolto calorosamente sulle pagine di Everyeye. Dotato di una presentazione grafica vibrante e fresca, il lavoro di Villa Gorilla e Team17 si distingue per un mix fuori dagli schemi, in cui lo spirito d'osservazione, la prontezza dei riflessi e la curiosità ricoprono un ruolo decisivo nel completamento delle sfide dell'isola e degli incarichi dei suoi stravaganti abitanti. Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Yoku's Island Express: il gioco sarà gratis a partire dalle 17:00 di giovedì 2 settembre, non lasciatevelo sfuggire.