Giochi Gratis PC: in regalo un RPG cyberpunk a scorrimento orizzontale

Mentre Prime Gaming propone una copia gratuita di Assassin's Creed Origins tra i giochi di settembre, i giocatori in possesso di un PC possono riscattare un altro titolo gratuito grazie a una nuova iniziativa dello store polacco GOG.

Il titolo coinvolto dall'iniziativa è Dex, un gioco di ruolo a scorrimento orizzontale pubblicato nel 2015 dallo studio Dreadlocks attraverso un'iniziativa Kickstarter. Per poter riscattare il gioco è necessario fare l'accesso con il proprio utente (o in alternativa registrarsi) presso la pagina relativa alla promozione e fare clic sul banner di colore verde. Il gioco verrà aggiunto istantaneamente alla vostra libreria e sarà vostro per sempre.

Nella nostra recensione di Dex abbiamo descritto il gioco come un titolo che seppur senza grandi pretese, riesce a intrattenere il giocatore, grazie anche alle sue missioni secondarie che, tuttavia, non presentano d'altra parte una grandissima varietà. Dex è particolarmente rivolto agli amanti del cyberpunk e della narrativa vecchia scuola.

Di seguito vi proponiamo i requisiti minimi e consigliati per Dex.

Requisiti minimi:

RAM : 1 GB

: 1 GB CPU : Intel Pentium/AMD, 2.0 GHz

: Intel Pentium/AMD, 2.0 GHz Scheda video : NVIDIA® GeForce® 8800 / ATI™ Radeon™ 2600

: NVIDIA® GeForce® 8800 / ATI™ Radeon™ 2600 Direct X : Versione 9.0c

: Versione 9.0c Sitema operativo : Microsoft Windows XP (SP2) / Vista / 7 / 8 / 10

: Microsoft Windows XP (SP2) / Vista / 7 / 8 / 10 Spazio su disco: 8 GB

Requisiti consigliati:

RAM : 4 GB

: 4 GB CPU : Intel i5, 2.4 GHz

: Intel i5, 2.4 GHz Scheda video : NVIDIA® GeForce® GT 650M / AMD™ Radeon™ HD 5770

: NVIDIA® GeForce® GT 650M / AMD™ Radeon™ HD 5770 Direct X : Versione 9.0c

: Versione 9.0c Sitema operativo : Microsoft Windows 8.1

: Microsoft Windows 8.1 Spazio su disco: 8 GB

N.B: non si tratta di un'inserzione sponsorizzata, ma di un semplice articolo rivolto a segnalare ai lettori le offerte che riteniamo più interessanti o convenienti.