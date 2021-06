Giochi gratis PC: in regalo su Steam un action ispirato a Zelda e a Dark Souls

In pieno E3 2021 arriva un altro gradito regalo per tutti i videogiocatori PC, i quali possono riscattare su Steam un acclamato titolo indipendente per un periodo di tempo limitato.

Parliamo nello specifico di Titan Souls, il particolare action con visuale isometrica ispirato a Dark Souls e a The Legend of Zelda in cui ci si scontra con una lunga serie di boss. Il gioco potrà essere riscattato visitando semplicemente la pagina ufficiale del prodotto su Steam e cliccando sul tasto verde con su scritto "Aggiungi all'account", così che resti vostro per sempre.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti minimi di sistema del gioco, il quale è piuttosto leggero e non dovrebbe creare problemi anche sui PC meno aggiornati:

Sistema operativo: Windows Vista/7/8

Processore: 2.0 Ghz i5 o superiore

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: 1GB Video RAM

DirectX: Versione 10

Archiviazione: 400 MB di spazio disponibile

Note aggiuntive: si consiglia l'utilizzo di un controller

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il team di sviluppo di Titan Souls è Acid Nerve, la stessa azienda attualmente al lavoro su Death's Door, di cui scopriremo maggiori dettagli questa sera alla conferenza Devolver Digital dell'E3 2021, la quale potrà essere seguita in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye.