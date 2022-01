Giochi Gratis PC: ultimi giorni per riscattare i regali di gennaio di Amazon Prime

Se siete abbonati a Prime Gaming, sottoscrizione inclusa nell'abbonamento ad Amazon Prime, allora non potete assolutamente farvi sfuggire i giochi PC gratis di gennaio 2022, tra i quali spicca Star Wars: Jedi Fallen Order: riscattateli prima che sia troppo tardi!

Avete tempo fino a domani incluso per fare vostri per sempre i giochi Prime Gaming gratis di gennaio 2022. Si tratta di un nutrito quanto eccellente gruppo di 9 titoli, che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire. Stiamo parlando di Star Wars: Jedi Fallen Order (via Origin), Total War: Warhammer (via Epic Games Store), World War Z: Aftermath (via Epic Games Store), Two Point Hospital, WRC 7, Abandon Ship, In Other Waters, Paper Beast e Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered.

Per aggiungerli alla vostra raccolta non dovete far altro che recarvi sulla pagina delle ricompense di Prime Gaming, accedere con il vostro account iscritto a Prime e cliccare il pulsante "Richiedi" su ognuno dei giochi. Per Star Wars: Jedi Fallen Order, Total War: Warhammer e World War Z: Aftermath partirà in automatico una semplice procedura che vi accompagnerà al riscatto dei giochi sui rispettivi negozi di appartenenza, ossia Origin ed Epic Games Store.

Martedì 1° febbraio, i titoli sopramenzionati verranno sostituiti dai giochi Prime Gaming gratis di febbraio 2022, ossia Stellaris, As Far As The Eye, Ashwalkers: A Survival Journey, Double Kick Heroes e Golazo Soccer League.

Se non siete abbonati a Prime Gaming, potete approfittare di varie opportunità per fare vostri questi giochi. Ad esempio, potete attivare la prova gratuita di un mese, oppure, se siete studenti, attivare la prova gratis di 90 giorni e ricevere uno sconto del 50% su Amazon Prime.