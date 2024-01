Giochi Gratis su PC: il 'rivale' di Vampire Survivors in regalo su Epic Store il 2 gennaio

Dopo averci esortati a non lasciarci scappare il primo regalo del 2024 su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic aggiornano le pagine del proprio store per fare spazio a un nuovo videogioco gratis.

A partire dalle ore 17:00 italiane di oggi, martedì 2 gennaio, tutti gli appassionati di twin-stick shooter con visuale dall'alto ed esperienze roguelite sulla falsariga di Vampire Survivors possono scaricare in via del tutto gratuita una copia PC di 20 Minutes Till Dawn.

Sviluppato e prodotto da Flanne, 20 Minutes Till Dawn prende spunto dal successo internazionale del fenomeno indie di Poncle per restituirci a schermo un'esperienza survival che promette di essere altrettanto frenetica e 'assuefacente'.

Il roguelite ideato da Flanne ci sprona a confrontarci con orde infinite di creature, in un ciclo eterno di battaglie studiato per consentire agli utenti di potenziare costantemente le proprie abilità e studiare le strategie più adatte per avere la meglio sulle ondate di mostri, il tutto in un tripudio di esplosioni ed effetti particellari in salsa retrò.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link per riscattare gratuitamente 20 Minutes Till Dawn su Epic Store entro le ore 17:00 di mercoledì 3 gennaio. Per quanto riguarda invece le Offerte delle Feste su Epic Store con tantissimi giochi in sconto, l'iniziativa promozionale è destinata a concludersi il 10 gennaio.