Giochi gratis PC: scarica Sparta La Battaglia delle Termopili

FX Interactive continua a regalare i suoi classici PC e dopo aver offerto giochi come King's Bounty The Legend e Sherlock Holmes e il Re dei Ladri adesso è la volta di Sparta La Battaglia delle Termopili, disponibile gratis per un periodo limitato.

"Sparta - La battaglia delle Termopili ti trasporta nel V secolo a.C. e t'invita a rivivere alcuni degli episodi che segnarono quel convulso periodo. Una prospettiva storica basata sul racconto di Erodoto che comprende l'eroica resistenza spartana nel passo delle Termopili, le battaglie di Salamina e Platea o l'assedio di Menfis, capitale d'Egitto, da parte delle truppe persiane. Leonida, Serse, Pausania, Mardonio... Assumi il ruolo degli eroi che lasciarono un'impronta nella memoria dell'umanità."

Avete tempo fino al 25 aprile per scaricare gratis il gioco seguendo il link qui sotto:

Alla portata di tutti i requisiti, che prevedono un sistema operativo Windows XP SP3 o Vista SP1, Windows 7/8, CPU Pentium 4 da 2.4 GHZ, 2 GB di RAM, scheda video con almeno 128 MB di memoria e 7.4 GB di spazio libero su disco. Una volta scaricato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.... che altro dire se non buon download?