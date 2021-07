Giochi Gratis PC da scaricare: due nuovi regali da oggi su Epic Games Store

È di nuovo giovedì, ciò significa che i giocatori PC possono scaricare gratis altri due giochi da Epic Games Store! Scopriamo assieme quali sono e come possono essere aggiunti alla raccolta personale.

Dalle ore 17:00 di oggi 15 luglio fino al medesimo orario di giovedì 15 luglio potrete riscattare gratuitamente due nuovi titoli per PC, ovvero Obduction e Offworld Trading Company. Non dovrete fare altro che recarvi su questa pagina all'orario indicato, effettuare il login con il vostro account Epic personale (createne uno qui se non ce l'avete, è gratis), entrare nelle rispettive schede prodotto e cliccare sul tasto "Ottieni" quando sarà il momento. Al termine della procedura, diventeranno permanentemente vostri.

Obduction è un'avventura sci-fi sviluppata da Cyan, studio già responsabile della serie Myst. Il gioco vi teletrasporta dall'altro lato dell'universo in un enigmatico paesaggio alieno composta da pezzi di Terra provenienti da luoghi e tempi inaspettati. Offworld Trading Company è invece un gioco di strategia in tempo reale dal ritmo veloce e dotato di una forte componente economica. Lo ha ideato Soren Johnson, capo progettista di Civilization IV.

Se non lo avete ancora fatto, in attesa che vengano messi a disposizione i due nuovi giochi potete riscattare gratis i due giochi PC della scorsa settimana, Bridge Constructor The Walking Dead e Ironcast. Avete tempo fino alle 16:59 di oggi, non lascateveli sfuggire!