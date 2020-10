Giochi gratis per PC da scaricare: su EGS arrivano Costume Quest 2 e Layers of Fear 2

Come ogni giovedì Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis, la selezione di questa settimana è dedicata alla festa di Halloween e per l'occasione EGS propone due titoli a tema: Layers of Fear 2 di Bloober Team e Costume Quest 2.

Entrambi i giochi saranno gratis dalle 17:00 del 22 ottobre e fino alla stessa ora del 29 ottobre, come di consueto una volta aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre e potrete (ri)scaricarli in ogni momento e usarli senza limitazioni, come se fossero stati regolarmente acquistati.

Costume Quest 2

Il sequel dell'avventura di Halloween realizzata da Double Fine: esplora spettrali paesaggi senza tempo, indossa adorabili nuovi costumi in grado di trasformarti in un potente guerriero di Halloween, raccogli figurine di dolcetti da brivido e usale per combattere contro una legione di cattivi ossessionati dall'igiene.

Layers of Fear 2

Le telecamere sono puntate su di te e al centro della scena ci sei proprio tu. Non sei solo nel personaggio, sei IL personaggio. La parte da interpretare è unicamente tua. Scritta solo per te. Il silenzio ti accoglie. Nessun ordine del regista. Nessuna indicazione di dover diventare questa versione di te. La necessità di agire invade la tua mente, ma le pagine del copione sono vuote.

Vi ricordiamo che ancora per poche ore (fino alle 17:00 di oggi) potete scaricare gratis Amnesia A Machine for Pigs e Kingdom New Lands su Epic Games Store.