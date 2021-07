Giochi gratis per PC da scaricare: Mothergunship e Train Sim World 2 in regalo su EGS

Come ogni giovedì l'Epic Games Store si prepara a regalare due nuovi giochi per PC: fino alle 16:59 di oggi è possibile scaricare gratis Defense Grid 2 The Awakening e Verdun mentre a partire dalle 17:00 sarà la volta di Mothergunship e Train Sim World 2.

Mothergunship e Train Sim World 2 resteranno disponibili fino al 5 agosto quando verranno sostituiti da altri due giochi, avete quindi una settimana di tempo per aggiungerli alla vostra libreria, una volta riscattati resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo.

Mothergunship

Mothergunship combina il genere FPS con un frenetico diluvio di proiettili e ti offre un sistema di personalizzazione delle armi tra i più completi mai visti. Fabbrica armi mostruose, affronta boss enormi, e sconfiggi l'armata robotica aliena che ha conquistato la Terra.

Train Sim World 2

L'evoluzione della simulazione del treno! Padroneggia locomotive iconiche su servizi ad alta velocità, lunghi trasporti merci o traffico pendolare preciso e tira fuori la tua creatività con gli strumenti di personalizzazione in questo sequel avanzato. Entra in cabina con Train Sim World 2.

Fino al 5 agosto Epic Games Store ospita i saldi estivi con sconti su giochi come Days Gone, GTA V Premium Edition, Assassin's Creed Valhalla, Hitman III, Red Dead Redemption 2, Outriders, Kingdom Hearts Melody of Memory e Oddworld Soulstorm.