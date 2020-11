Giochi gratis per PC da scaricare, le novità della settimana su Epic Games Store

Da oggi e fino al 26 novembre Epic Games Store mette a disposizione due nuovi giochi gratis per PC da riscattare liberamente e utilizzare senza limitazioni, come se fossero stati effettivamente acquistati.

Due i nuovi giochi disponibili, Elite Dangerous e The World Next Door, due titoli molto diversi tra loro ma ugualmente interessanti per gli amanti dei rispettivi generi.

Elite Dangerous

Controlla la tua navicella in una galassia spietata. Elite Dangerous è il multigiocatore massivo spaziale definitivo, che offre un'originale avventura open world alla generazione moderna, con una storia in costante evoluzione e la Via Lattea in tutta la sua completezza.

The World Next Door

Combinando battaglie rompicapo velocissime, una narrazione potente e gli elementi suggestivi di una visual novel, The World Next Door segue Jun, un'adolescente ribelle intrappolata in un regno parallelo abitato da creature magiche, che deve trovare la via di casa prima che il tempo finisca.

Potete riscattare i giochi su Epic Games Store dalle 17:00 di oggi (giovedì 19 novembre) e fino alla stessa ora del 26 novembre, nel pomeriggio scopriremo i nuovi giochi gratis in arrivo la prossima settimana. Cosa ne pensate della selezione settimanale di EGS? Elite Dangerous e The World Next Door incontrano i vostri gusti oppure no?