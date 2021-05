Giochi gratis per PC da scaricare: il nuovo regalo dell'Epic Games Store

Come ogni giovedì Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC da riscattare entro sette giorni, una volta aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come ogni altro gioco regolarmente acquistato.

Fino alle 17:00 di oggi è possibile riscattare il pacchetto di contenuti del valore di 100 dollari per Idle Champions of the Forgotten Realms mentre dal 6 al 13 maggio Epic Games Store regala Pine: "un gioco di azione open world ambientato in un mondo simulato in cui gli esseri umani non hanno mai raggiunto la cima della catena alimentare. Combatti con o contro una varietà di specie mentre cerchi di raggiungere la nuova area in cui insediare la tua tribù di umani."

Tutto quello che dovrete fare sarà scaricare e aggiungere Pine alla vostra libreria EGS tra le 17:00 di giovedì 6 maggio e la stessa ora di giovedì 13 maggio, in questo modo il gioco si legherà a vostro account e come detto sarà vostro per sempre. Non è escluso inoltre che nelle prossime ore Epic possa aggiungere altri giochi alla promozione settimanale, come già accaduto altre volte anche nel recente passato.

Lo sapevate? Epic ha investito oltre 11 milioni di dollari nei giochi gratis dell'Epic Games Store.