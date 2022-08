Giochi gratis per PC da scaricare: nuovo regalo oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì è tempo di regali su Epic Games Store. Fino alle 16:59 di oggi potete scaricare gratis Lawn Mowing Simulator per PC, a partire dalle 17:00 arriverà in sostituzione un nuovo gioco gratis.

Parliamo di Unrailed!, titolo che viene definito dagli autori "un frenetico gioco di costruzione ferroviaria multigiocatore cooperativo locale e online in cui fai squadra coi tuoi amici per costruire una ferrovia attraverso infiniti mondi generati proceduralmente. Supera gli incontri casuali con gli abitanti, migliora il treno e impediscigli di deragliare!"

Unrailed! è gratis su Epic Games Store dal 4 all'11 agosto, un bel regalo dal momento che parliamo di un gioco normalmente venduto al prezzo di listino di 19.99 euro, sicuramente un bel risparmio quindi. Come di consueto, aggiungendo Unrailed! alla propria libreria durante questa settimana (fino alle 16:59 dell'11 agosto) il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenustiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco acquistato su EGS.

Non si tratta, è vero, di un grande blockbuster ma sicuramente di una produzione che può incontrare il favore degli appassionati del genere, il nostro consiglio è quello di riscattarlo e aggiungerlo comunque alla propria raccolta giochi e di concedergli una possibilità non appena avrete tempo da dedicargli.