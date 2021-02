Giochi Gratis PC, sorpresa! Epic regala pure Metro Last Light Redux: link per il download

Epic Games ha fatto una sorpresa inaspettata a tutti gli utenti del suo Store digitale, che continuerà a regalare giochi per tutto il 2021. Oltre al già annunciato For The King, quest'oggi la compagnia americana ha messo a disposizione gratuitamente anche Metro Last Light Redux!

Il numero dei giochi gratis di oggi 4 febbraio sale quindi a due! For The King è un avvincente mix di strategia, combattimento a turni ed elementi roguelike, in cui ogni partita è unica, grazie a mappe procedurali. Metro Last Light Redux, invece, è la versione riveduta e corretta del secondo capitolo delle avventure di Artyom nella metropolitana di una Mosca post-apocalittica. Potete riscattare entrambi i titoli dirigendovi a questo indirizzo: effettuate il login con il vostro account Epic Games, dopodiché cliccate sui giochi e premete il tasto Ottieni. Una volta completata la procedura, For The King e Metro Last Light Redux rimarranno per sempre nella vostra libreria, liberamente accessibile dal launcher di Epic Games.

Avete tempo fino alle ore 17:00 di giovedì 11 febbraio per riscattarli, dopodiché verranno sostituiti da un nuovo gioco gratis, fresco di annuncio: stiamo parlando di Halcyon 6: Lightspeed Edition, un RPG spaziale vecchio stile con combattimenti tattici ed elementi gestionali che sarà gratis su Epic Games Store dalll'11 al 18 febbraio.