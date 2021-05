Giochi Gratis PC: Steam regala un arcade ispirato a Space Invaders

State cercando un simpatico passatempo domenicale? Steam viene in vostro soccorso offrendovi in via del tutto gratuita un nuovo gioco per PC: Galaxium!

Galaxium è un gioco arcade ispirato ai classici del genere, in primis il seminale Space Invaders. L'obiettivo è molto semplice, ed è quello di sconfiggere ondate di alieni di difficoltà crescente. Con l'avanzare dei livelli le cose ovviamente diventano più complicate: i nemici si moltiplicano, cambiano formazione e diventano più veloci, mettendo a dura prova abilità e prontezza di riflessi. Per fortuna, potrete fare affidamento su power-up come scudi, bombe espansive, sparo triplo e altri ancora.

Riscattare gratis Galaxium è semplicissimo: non dovete far altro che dirigervi sulla pagina Steam, effettuare il login con il vostro account personale e cliccare sul pulsante verde "Aggiungi all'account". Galaxium rimarrà per sempre vostro e legato alla vostra libreria, alla quale potete accedere scaricando il client di Steam sul vostro PC.

Requisiti di sistema minimi

Sistema operativo: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 10 64-bit

Processore: AMD FX-6000 series | Intel i3 Skylake

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R9 280 | NVIDIA GeForce GTX 760 (Windows 10) | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Windows 7)

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

Requisiti di sistema raccomandati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970 (Windows 10) | NVIDIA GeForce GTX 1660ti (Windows 7)

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

Avete tempo fino alle 19:00 di domani 17 maggio per riscattare Galaxium gratis. Affrettatevi!