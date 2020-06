Giochi gratis su PC: Steam regala l'avventura sci-fi The Uncertain Last Quiet Day

Seguendo l'esempio di GOG.com con Total Annihilation in regalo, anche Steam decide di offrire la possibilità ai propri utenti di scaricare gratis un videogioco per un periodo di tempo limitato, ovvero The Uncertain Last Quiet Day, un'avventura sci-fi ambientata in un mondo post-atomico.

Sviluppata e prodotta da New Game Order, l'esperienza di The Uncertain è disponibile su Steam dal settembre del 2016. Chi desidera riscattare una copia gratuita di Last Quiet Day può farlo fino alle ore 19:00 italiane di martedì 9 giugno 2020. Una volta terminata la promozione, chi avrà riscattato una copia del gioco potrà tenerlo per sempre nel catalogo di titoli associati al proprio account.

Il progetto di The Uncertain Last Quiet Day pone gli utenti nei panni di un automa, RT-217NP, incuriosito dal retaggio degli esseri umani e chiamato a compiere un lungo e pericoloso viaggio per soddisfare la sua sete inesauribile di conoscenza e di informazioni.

Nonostante la catastrofe provocata dalla guerra nucleare che ha sconvolto il pianeta, il mondo di The Uncertain sarà tutt'altro che disabitato: il nostro intrepido alter-ego dovrà infatti vedersela con cyborg posti a guardia di installazioni militari, scientifiche o culturali di interesse strategico. La strada da percorrere insieme a RT-217NP sarà perciò irta di pericoli, con tanti enigmi ambientali da superare e puzzle da risorvere per progredire nella storia. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione che il team di New Game Order ha confezionato in occasione del lancio di The Uncertain Last Quiet Day a fine 2016.